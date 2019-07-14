مصر تفوز بالبطولة الودية لكرة قدم الصالات فى جنوب أفريقيا

فاز منتخب مصر لكرة القدم بالبطولة الودية للصالات في "جوهانسبرج- جنوب أفريقيا" بعد فوزه على فريق "جنوب أفريقيا" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مباراة شهدت تألق جميع اللاعبين.

أقيمت البطولة بمشاركة أربعة فرق "مصر- جنوب أفريقيا- زامبيا- موزمبيق" في مدينة "جوهانسبرج" في الفترة 14- 17 يوليو 2019، حيث تعادل الفريق المصري مع فريق "موزمبيق" بثلاثة أهداف لكل منهما، وفاز على منتخب "زامبيا" 5- 4 ليتأهل للمبارة النهائية أمام فريق "جنوب أفريقيا"، التي انتهت 4- 3 لصالح الفريق المصري ليتوج بالبطولة.

وقد استقبل أعضاء السفارة المصرية في "بريتوريا" منتخب مصر لكرة الصالات صباح الاثنين الماضي 8 يوليو 2019، وجرى تسهيل إجراءات إقامة الفريق المصري وتوفير متطلباته والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجهه خلال فترة تواجده في "جنوب أفريقيا"، وقد حرص أعضاء البعثة على حضور المبارة النهائية مع منتخب "جنوب أفريقيا" وجرى تهنئة أعضاء الجهاز الفني للفريق وتقديم التهنئة للاعبين على ما بذلوه من جهد كبير خلال المباريات.