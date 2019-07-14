محافظ مطروح يهنئ أوائل الثانوية العامة.. ونسبة النجاح 76.04%

وأوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه لأول مرة تصل نسبة النجاح بالشهادة الثانوية العامة بالمحافظة إلى 76,04% ، بزيادة عن العام الماضي 17,04%، وبعدد ناجحين 1200 طالب، حصل 841 طالب من بينهم فوق نسبة نجاح 80%

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بأن الـ 10 طلاب أوائل قسم علمي علوم حصلو ما بين 405,5 درجة بنسبة 98,90% وحتى 404 بنسبة 98,54 % ، بينما علمى رياضة ما بين 408درجة بنسبة نجاح 99,51% حتى 399,5 درجة بنسبة نجاح 97,44% ، وأوائل القسم الأدبي ما بين 407,5 درجة بنسبة 99,39% حتى 96,46% .

وقدم مدير تعليم مطروح، الشكر لمحافظ مطروح، على دعمه للعملية التعليمية طوال العام، مما كان له أكبر الأثر على نتيجة هذا العام وزيادة نسبة نجاح أبناء مطروح بين المحافظات الأخرى.

كما وجه محافظ مطروح الشكر لوكيل وزارة التربية، والتعليم والعاملين بمنظومة التعليم بالمحافظة، على الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية وارتفاع نسبة النجاح والتفوق، بين أبناء المحافظة عن الأعوام السابقة، مما يحقق آمال وطموحات أهلها فى الالتحاق بالكليات المرموقة وتخريج كوادر لخدمة المحافظة وأهلها، ووجه بإقامة احتفالية لتكريم الطلاب الأوائل وأسرهم قريباً.