محافظ دمياط تناقش جدول أعمال لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

حيث تم عرض الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات صندوق الإسكان و قرارات التخصيص عن الفترة من 1/7/2018 وحتى 30/6/2019 ، وكذا عددا من الموضوعات المتعلقة بتسكين الحالات المستحقة داخل عمارات الاولى بالرعاية .

وفي هذا الصدد وجهت المحافظ ، بضرورة التدقيق واتباع كافة القواعد و الضوابط لبحث تسكين الأسر الأولى بالرعاية ، وكذا استكمال إجراءات طرح عدد من الوحدات السكنية على نطاق المحافظة حتى يتحقق من خلالها الاستفادة القصوى للمحافظة .

جاء الإجتماع بحضور اللواء ممدوح طه ، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورؤساء مراكز و مدن المحافظة ، وأعضاء لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة .