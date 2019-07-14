محافظ دمياط تناقش جدول أعمال لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

ناقشت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جدول أعمال لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي داخل نطاق محافظة دمياط .
حيث تم عرض الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات صندوق الإسكان و قرارات التخصيص عن الفترة من 1/7/2018 وحتى 30/6/2019 ، وكذا عددا من الموضوعات المتعلقة بتسكين الحالات المستحقة داخل عمارات الاولى بالرعاية .
وفي هذا الصدد وجهت المحافظ ، بضرورة التدقيق واتباع كافة القواعد و الضوابط لبحث تسكين الأسر الأولى بالرعاية ، وكذا استكمال إجراءات طرح عدد من الوحدات السكنية على نطاق المحافظة حتى يتحقق من خلالها الاستفادة القصوى للمحافظة .
جاء الإجتماع بحضور اللواء ممدوح طه ، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورؤساء مراكز و مدن المحافظة ، وأعضاء لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة .
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