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محافظ دمياط تناقش جدول أعمال لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

الأحد، 14 يوليه 2019 10:58 م
محافظ دمياط تناقش جدول أعمال لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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ناقشت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جدول أعمال لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي داخل نطاق محافظة دمياط . 

حيث تم عرض الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات صندوق الإسكان و قرارات التخصيص عن الفترة من 1/7/2018 وحتى 30/6/2019 ، وكذا عددا من الموضوعات المتعلقة بتسكين الحالات المستحقة داخل عمارات الاولى بالرعاية . 
 
وفي هذا الصدد وجهت المحافظ ، بضرورة التدقيق واتباع كافة القواعد و الضوابط لبحث تسكين الأسر الأولى بالرعاية ، وكذا استكمال إجراءات طرح عدد من الوحدات السكنية على نطاق المحافظة حتى يتحقق من خلالها الاستفادة القصوى للمحافظة .
 
جاء الإجتماع بحضور اللواء ممدوح طه ، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورؤساء مراكز و مدن المحافظة ، وأعضاء لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة .
 
 
 

 

 


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الاسكان الاقتصادى

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