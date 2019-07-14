صور .. محافظ الغربية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء المحافظة

كرم المحافظ الطالب أحمد بكر محمد عبد البارى الوكيل من أبناء قرية الدلجمون مركز كفر الزيات الحاصل على المركز الأول بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية بنسبة نجاح 100% ، والطالبة ريهام خالد محمد السيد الحاصله على المركز الثانى مكرر أدبى ثانوية عامة على مستوى الجمهورية بنسبة نجاح 99.6%.

جاء ذلك أثناء إفتتاح مشروع شارع 306 "تحيا مصر" الأول على مستوى المحافظة والثانى على مستوى الجمهورية والذى يعد أحد المشروعات التى تم إنجازها وتوفر متنفس حضارى متكامل وكذا فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وأعرب محافظ الغربية عن خالص سعادته بتكريم الأوائل فى حفل إفتتاح شارع 306 مؤكداً أن الغربية زاخرة بأبنائها المتفوقين والمتميزين فى مختلف المجالات. مشيراً إلى دور الشباب فى تحمل مسئولية الوطن والحفاظ عليه.