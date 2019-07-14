سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 07:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

تعليم الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

الأحد، 14 يوليه 2019 07:07 م
تعليم الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالمحافظة أوائل الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أوائل الثانوية العامة من محافظة الجيزة والذين حصدوا مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق فى المرحلة الجامعية.

وحصد "تعليم الجيزة" هذا العام على ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية، المركز الثالث مكرر علمى رياضة للطالبة ( دعاء أحمد عبد المولى) - إدارة البدرشين - بمجموع (409) والمركز الثانى مكرر أدبى للطالبة (سلمى إبراهيم أحمد) - إدارة بولاق - بمجموع (408.5)، والمركز الثانى مكرر أدبى للطالبة (هانيا محمد ممدوح)- إدارة الهرم - بمجموع (408.5).

 
 

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2019

نتيجة الثانوية

تعليم الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. "زغاريد وأحضان وفرحة لا تنتهى" حكاية الأول على الجمهورية بالثانوية العامة "مكفوفين".. محمود إسماعيل: شايف مستقبلى من بعيد رغم أنى كفيف.. ووالده: كنت شغال فى وظيفتين عشان أوفر له مصاريف الدروس

الأحد، 14 يوليه 2019 06:30 م

أوائل الثانوية العامة.. الشيماء السيد: كنت بذاكر 3 مواد فى اليوم ونفسى أكون مهندسة.. دعاء عبد المولى: بأنام بدرى وأصحى فى الفجر "وده سر تفوقى".. ريوان عبد الخالق: بذاكر 11 ساعة فى اليوم وأتناول الأكل الصحى

الأحد، 14 يوليه 2019 06:06 م

تربية نوعية عين شمس تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة للتقدم لاختبارات القدرات

الأحد، 14 يوليه 2019 05:43 م

صور.. "الناجح يرفع إيده" ..زغاريد وأفراح بمنازل أوائل الثانوية العامة بالمحافظات.. هاجر من سوهاج: مكنتش متوقعة وسألتحق بالطب.. إبتهال توفى والدها أثناء الامتحان وحققت حلمه.. السيد: "اليوم السابع" وش الخير عليا

الأحد، 14 يوليه 2019 05:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة