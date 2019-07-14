تشريح جثة سايس قتله 3 متهمين بعد سرقته كانز فى عابدين

كتب سليم على

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، تشريح جثة سايس قتله 3 متهمين فى شارع عدلى بمنطقة عابدين، لإعداد تقرير حول الواقعة، وكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود متوفى بشارع عدلى، وعثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات بالشارع، مصاب كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.