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تشريح جثة سايس قتله 3 متهمين بعد سرقته كانز فى عابدين

الأحد، 14 يوليه 2019 01:14 م
تشريح جثة سايس قتله 3 متهمين بعد سرقته كانز فى عابدين جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، تشريح جثة سايس قتله 3 متهمين فى شارع عدلى بمنطقة عابدين، لإعداد تقرير حول الواقعة، وكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود متوفى بشارع عدلى، وعثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات بالشارع، مصاب كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.

ومن خلال التحريات، تبين أنه أثناء قيام المتوفى بسرقة عبوة "كانز" من أحد الأكشاك، لاحظه صاحب الكشك، وأمسك به وتعدى عليه بمساعدة شخصين آخرين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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عقوبه القتل العمد

محكمه جنوب القاهره

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