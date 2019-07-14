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بنص القانون.. كيف يتم سماع الشهود أثناء نظر الجلسات؟

الأحد، 14 يوليه 2019 03:04 م
بنص القانون.. كيف يتم سماع الشهود أثناء نظر الجلسات؟ محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تقدم النيابة العامة الشهود فى الدعاوى بقائمة أدلة الشهود، فأقوال شاهد قد تبرأ متهما وتدين أخر، ويتنوع الشهود ما بين شهود إثبات وشهود نفى، وتنظم المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية عملية سماع الشهود داخل قاعة المحكمة.
 
ونصت المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية على: ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة مالم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الإقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
 
ونصت المادة 279 من ذات القانون: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات  فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح، وخمسين جنيها فى الجنايات.

سماع الشهود

طرق سماع الشهود

محاكم الجنايات

قانون الاجراءات الجنائيه

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