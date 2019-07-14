سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 12:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

أمن الإسكندرية يضبط صاحب شركة استثمار لاستيلاءه على 3 ملايين جنيه

الأحد، 14 يوليه 2019 12:13 م
أمن الإسكندرية يضبط صاحب شركة استثمار لاستيلاءه على 3 ملايين جنيه حبس -أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط صاحب شركة للإستثمار وإدارة المشروعات بالإسكندرية لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ اجماليها 3 مليون جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
وكان عدد من المواطنين بلغوا بتضررهم من صاحب الشركة، وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين أن المتهم المذكور محبوس حالياً على ذمة قضية "نصب"، وبمواجهته عقب تقنين إجراءات إستخراجه من محبسه اعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

أمن الاسكندريه

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط شخص بالقليوبية لاستيلائه على بطاقات دفع الإلكترونى والتسوق بها

الأحد، 14 يوليه 2019 11:55 ص

أدلة ثبوت استيلاء مدير خدمة كبار عملاء أحد البنوك على 199 مليون و 22 ألف جنيه.. المجنى عليه: والدى حرر لى وشقيقاتى شيكات بـ 50 مليون والمتهم صرفها بأسماء آخرين ويؤكد: حصل على توقيعات أسرتنا بزعم تحديث البيانات

السبت، 13 يوليه 2019 02:30 م

حبس نصابة الخدمات البترولية 4 أيام والتحفظ على أموالها.. النيابة توجه لها اتهامات النصب والتزوير.. والاستيلاء على 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.. وتواجهها بالتحريات والتسجيلات

السبت، 13 يوليه 2019 11:30 ص

حبس 4 متهمين متورطين بالاستيلاء على أموال صيدلى ببولاق الدكرور

الجمعة، 12 يوليه 2019 04:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

فى ذكرى وفاة الأميرة الغارقة ..ماذا قال يوسف وهبى عن أسمهان؟

فى ذكرى وفاة الأميرة الغارقة ..ماذا قال يوسف وهبى عن أسمهان؟

آس الإسبانية ترشح محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

آس الإسبانية ترشح محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

ديسكتر فليتشر مخرجاً للجزء الثالث من سلسلة Sherlock Holmes

ديسكتر فليتشر مخرجاً للجزء الثالث من سلسلة Sherlock Holmes

ننشر فيديو لانقطاع الكهرباء عن حى مانهاتن بالولايات المتحدة

ننشر فيديو لانقطاع الكهرباء عن حى مانهاتن بالولايات المتحدة

"40 مليون خلفكم أيها المحاربون".. صحف الجزائر تطالب بإقصاء نيجيريا من الكان

"40 مليون خلفكم أيها المحاربون".. صحف الجزائر تطالب بإقصاء نيجيريا من الكان

فيديو معلوماتى.. "بيرفسوا النعمة".. 5 مدن أوروبية تكافح السياحة

فيديو معلوماتى.. "بيرفسوا النعمة".. 5 مدن أوروبية تكافح السياحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

اعرف نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

تعرف على أسباب تكرار الحرائق مؤخرا.. ونصائح الخبراء لمنع اندلاعها

تعرف على أسباب تكرار الحرائق مؤخرا.. ونصائح الخبراء لمنع اندلاعها

الجزائر ضد نيجيريا فى صدام العمالقة بنصف نهائى أمم أفريقيا

الجزائر ضد نيجيريا فى صدام العمالقة بنصف نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة