أمن الإسكندرية يضبط صاحب شركة استثمار لاستيلاءه على 3 ملايين جنيه

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط صاحب شركة للإستثمار وإدارة المشروعات بالإسكندرية لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ اجماليها 3 مليون جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وكان عدد من المواطنين بلغوا بتضررهم من صاحب الشركة، وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين أن المتهم المذكور محبوس حالياً على ذمة قضية "نصب"، وبمواجهته عقب تقنين إجراءات إستخراجه من محبسه اعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.