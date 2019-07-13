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تعرف على فحوى رسالة إيران للولايات المتحدة الأمريكية لمنع ضربها

السبت، 13 يوليه 2019 10:48 ص
تعرف على فحوى رسالة إيران للولايات المتحدة الأمريكية لمنع ضربها خامنئى وترامب
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني - المصنف فى الولايات المتحدة منظمة إرهابية- أن هناك رسالة بعثت بها إيران إلى الولايات المتحدة في اليوم ذاته الذي كان من المفترض توجيه واشنطن ضربة عسكرية انتقامية بعد إسقاط طائرة مسيرة في الخليج.

 

وفى مقابلة لنصرالله على قناة المنار التابعة للحزب المدعوم من إيران، قال: "الإيرانيون أرسلوا رسالة عبر دولة ثالثة في نهار ذلك اليوم إذا قصفتم أي هدف في إيران أو لإيران نحن سنقصف أهدافا أمريكية ولهذا تم إيقاف الضربة"، مضيفا أن "إيران لن تفاوض أمريكا مباشرة وهذا موقف كل المسئولين فيها وهم منفتحون على كل المبادرات بما يحفظ مصالحهم".

 

وأضاف: "يجب أن تفهم إسرائيل أن أي حرب في المنطقة لن تكون محيدة عنها أبدا.. إيران قادرة على قصف إسرائيل بشراسة وقوة.. عندما تفتح الحرب على إيران يعني فُتحت الحرب في المنطقة كلها"، لافتا إلى أن "الذي يمنع الأميركي من الذهاب إلى حرب هو أن مصالحه في المنطقة كلها معرضة للخطر.. عندما يفهم الأميركي أن هذه الحرب يمكن أن تطيح وتزيل اسرائيل يعيد النظر.. الإدارة الأميركية الحالية تسعى حالياً إلى فتح قنوات اتصال مع حزب الله".

 

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تراجع عن تنفيذ ضربة عسكرية كانت موجهة لإيران فى 21 يونيو الماضى، عقب اسقاط طهران طائرة أمريكية استطلاع (مسيرة) فوق مياه الخليج قالت أنها اخترقت مجالها الجوى وسط تصاعد التوتر بين البلدين إثر العقوبات الأمريكية المشددة على إيران.


ايران

رسالة ايران لامريكا

حزب الله

اسقاط طائرة امريكية مسيرة

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