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"الجنايات" تواصل اليوم محاكمة 32 متهما بـ"خلية ميكروباص حلوان"

السبت، 13 يوليه 2019 04:00 ص
"الجنايات" تواصل اليوم محاكمة 32 متهما بـ"خلية ميكروباص حلوان" حبس - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسين قنديل سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.


قضية ميكروباص حلوان

اخبار الحوادث

مكروباص حلوان

الارهاب

جنايات القاهرة

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