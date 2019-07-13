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اعراض تضخم الكبد وطرق الحفاظ عليه

السبت، 13 يوليه 2019 02:00 ص
اعراض تضخم الكبد وطرق الحفاظ عليه تضخم الكبد-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر تضخم الكبد من المشاكل الصحية الخطيرة التى يتعرض لها البعض وهو دليل على اصابة الكبد بالأمراض الفيروسية والبكتيرية مما يسبب ألم شديد، وإهمال علاجه قد يسبب مشاكل خطيرة.

وحسب ما ذكره موقع upmc فإن هناك بعض الأعراض التى تدل على تضخم الكبد ومنها:

أعراض تضخم الكبد

 

الكبد
الكبد

 

 

1:ألم شديد فى الجزء الأيمن من البطن.

 

2: الشعور الدائم بالتعب والإرهاق الشديد.

3:يواجه المريض ألم شديد فى العضلات والمفاصل.

4:الغثيان والقىء المستمر.

5:ضعف فى الشهية مع فقدان شديد فى الوزن.

6:تغيير لون البشرة والعين إلى اللون الاصفر.

ألم الكبد
ألم الكبد

 

وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى للإصابة بتضخم الكبد ومنها

 أسباب تضخم الكبد
 

1: الاصابة ببعض الفيروسات والطفيليات.

2:مرضى القلب أكثر عرضا للإصابة بتضخم الكبد.

3:يعض الأمراض الوراثية قد تسبب تضخم الكبد.

4:الكبد الدهنى يسبب تضخم فى الكبد.

5:الافراط فى تناول المشروبات الكحولية يسبب تضخم فى الكبد الدهنى.

6:الاصابة بالتهاب الكبد الفيروسى.

7:التهاب القناة الصفراوية.                                                                        

عند ظهور أى من علامات تضخم الكبد يجب زيارة الطبيب فورا لوصف العلاج المناسب للحالة مع اتباع  بعض النصائح التى تحافظ على صحة الكبد.

نصائح للحفاظ على صحة الكبد
 

1: يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الكبد وتطرد السموم من الكبد.

2:تجنب تناول المشروبات الكحولية والغازية والتدخين ، فهى من الاشياء التى تسبب مشاكل صحية للكبد.

3:تجنب تناول الأطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون حتى لا تسبب دهون وتضخم الكبد.

4: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية حيث انها تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض.

5:تجنب تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.

 

 


تضخم الكبد

الكبد

سرطان الكبد

اعراض تضخم الكبد

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