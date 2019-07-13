سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 06:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: الناخبون ينظرون إلى بوريس جونسون كـ"مهرج" أكثر من كونه رجل دولة

السبت، 13 يوليه 2019 04:53 م
استطلاع: الناخبون ينظرون إلى بوريس جونسون كـ"مهرج" أكثر من كونه رجل دولة بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن استطلاع جديد للرأى أظهر إن المزيد من الناخبين ينظرون إلى بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى على زعامة حزب "المحافظين" ورئاسة وزراء بريطانيا، على أنه مهرج أكثر من كونه رجل دولة.
 
 
ووجد الاستطلاع أن واحداً من كل خمسة فقط يعتقدون أنه يمكنه الحصول على صفقة خروج بريطانيا أفضل من تيريزا ماى وأن أقل من اثنين من كل خمسة يعتقدون أنه سيفى بوعده بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى بحلول 31 أكتوبر.
 
 
كان هناك تحذير واضح لزعيم حزب المحافظين البارز بأن شعبيته الحالية بين مؤيدى الحزب قد لا تدوم إذا فشل في إعطائهم ما يريدون، حيث قال 46 فى المائة من الناخبين المحافظين إنهم سيفكرون فيه بشكل أقل تفضيلاً إذا قام بالتوصل إلى صفقة تنطوى على التزام المملكة المتحدة ببعض القواعد واللوائح فى الاتحاد الأوروبى و57 فى المائة إذا فشل فى الوفاء بالموعد النهائى الذى وضعه.
 
 
ظهرت هذه الأرقام عندما تمسك جونسون بمزاعمه بأن المملكة المتحدة ستكون قادرة على مواصلة تجارة التعريفة الصفرية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية ، على الرغم من مواجهته صعوبات فى الرد على تساؤلات بشأن هذه القضية فى مقابلة تلفزيونية مع بى بى سى.

بريكست

بوريس جونسون

بوريس جونسون مهرج

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نواب "المحافظين" غاضبون حيال رفض بوريس جونسون دعم السفير داروك

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:10 م

"المحافظون" منقسمون حول بوريس جونسون.. مزاعم باستبعاده من الإحاطات الأمنية خوفا من قدرته على حفظ سرية المعلومات.. الاتهامات تلاحق مساعدى تيريزا ماى.. واستطلاع: هو الأقرب لـ"داونينج ستريت" بنسبة فوز 75%

الأحد، 07 يوليه 2019 04:30 م

استطلاع: بوريس جونسون سيفوز برئاسة وزراء بريطانيا بنسبة 74%

السبت، 06 يوليه 2019 04:20 م

بوريس جونسون يتعهد بتعليم جميع المهاجرين الإنجليزية لتعزيز الاندماج

السبت، 06 يوليه 2019 12:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة