استطلاع: الناخبون ينظرون إلى بوريس جونسون كـ"مهرج" أكثر من كونه رجل دولة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن استطلاع جديد للرأى أظهر إن المزيد من الناخبين ينظرون إلى بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى على زعامة حزب "المحافظين" ورئاسة وزراء بريطانيا، على أنه مهرج أكثر من كونه رجل دولة.

ووجد الاستطلاع أن واحداً من كل خمسة فقط يعتقدون أنه يمكنه الحصول على صفقة خروج بريطانيا أفضل من تيريزا ماى وأن أقل من اثنين من كل خمسة يعتقدون أنه سيفى بوعده بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى بحلول 31 أكتوبر.

كان هناك تحذير واضح لزعيم حزب المحافظين البارز بأن شعبيته الحالية بين مؤيدى الحزب قد لا تدوم إذا فشل في إعطائهم ما يريدون، حيث قال 46 فى المائة من الناخبين المحافظين إنهم سيفكرون فيه بشكل أقل تفضيلاً إذا قام بالتوصل إلى صفقة تنطوى على التزام المملكة المتحدة ببعض القواعد واللوائح فى الاتحاد الأوروبى و57 فى المائة إذا فشل فى الوفاء بالموعد النهائى الذى وضعه.

ظهرت هذه الأرقام عندما تمسك جونسون بمزاعمه بأن المملكة المتحدة ستكون قادرة على مواصلة تجارة التعريفة الصفرية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية ، على الرغم من مواجهته صعوبات فى الرد على تساؤلات بشأن هذه القضية فى مقابلة تلفزيونية مع بى بى سى.