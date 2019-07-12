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للرجال فوق الـ 40.. 4 أكلات تحافظ بيها على صحتك

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:00 ص
للرجال فوق الـ 40.. 4 أكلات تحافظ بيها على صحتك نظام غذائى للرجال فوق الـ 40
كتبت إيناس البنا

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إذا كنت قد بلغت سن الـ 40 من العمر، حان الوقت للتفكير فى نوعيات من الطعام للحفاظ على صحتك، وبشكل عام تحتاج صحة الرجل إلى القليل من الاهتمام الإضافي الذي يمكن أن يجعلك لائقًا بعد 40 عامًا أيضًا، هذه التغييرات الغذائية البسيطة يمكن أن تساعدك على الحفاظ على نمط حياة صحى يساعد على تطوير القوة وبناء نظام مناعة قوى وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth".

 

الحبوب الكاملة   
 

تساعد الحبوب الكاملة التى تحتوى على ما يكفي من الألياف فى الحفاظ على صحة الأمعاء، وتعزز الهضم وتحافظ على الإمساك، كما تتحكم الألياف أيضًا في مستويات الكولسترول وضغط الدم، الحبوب الكاملة أيضا ستحسن نظام المناعة لديك وتقلل من الالتهابات.

عين الجمل
 

المكسرات جيدة لكل الفئات العمرية خاصة بالنسبة للرجال في سن الـ 40 من العمر، حيث تعتبر من أصح خيار الوجبات الخفيفة الذى يجعلك ممتلئًا لفترة طويلة جدًا، المكسرات غنية بالألياف والبروتين والدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة.

اطعمة للرجال
اطعمة للرجال

 

الحليب
 

بعد سن 40 يحتاج الرجال إلى الكالسيوم المناسب للحفاظ على صحة عظامهم، ويعتبر الحليب أيضًا جيدًا لصحة القلب، يجب أن تستهلك كوبًا واحدًا على الأقل من الحليب يوميًا، وسوف تبقى عظامك والمفاصل صحية طوال حياتك.

صحة الرجال
صحة الرجال

 

الشاي أخضر
 

الشاي الأخضر هو واحد من أصح المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، سيساعد ايضا في الحفاظ على مستويات الكولسترول الجيد، كما ينقي أيضًا الدم ويطرد السموم.

 


مضادات الأكسدة

الكولسترول

صحة القلب

صحة المفاصل

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