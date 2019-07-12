"رويترز".. فتح تحقيق فى تحطم قمر صناعى بعد فشل عملية إطلاق صاروخ أوروبى

"رويترز"

قالت سلطات الفضاء الأوروبية، اليوم الخميس، إن تحقيقا فتح بعد فشل إطلاق الصاروخ الأوروبى فيجا مما أدى إلى تحطم قمر مراقبة عسكرى كان سيوضع فى المدار.

وانطلق الصاروخ الإيطالى الصنع من مركز فضاء فى جيانا الفرنسية الساعة 10:53 بالتوقيت المحلى أمس الأربعاء (0153 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس) حاملا القمر الصناعى فالكون آي1 الذى تفيد تقارير بأن قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وأظهرت لقطات لعملية الإطلاق بُثت على الإنترنت أنه بعد نحو دقيقتين بدأ مراقبون يبلغون عن مؤشرات على حدوث خطأ بعد فترة وجيزة من بدء المرحلة الثانية.

ورغم مساعى إعادة ضبط إعدادات إطلاق الصاروخ من على الأرض، إلا أن السلطات أكدت فى وقت لاحق أن الصاروخ تعرض "لعطل فنى جسيم" واعتذرت عن فقد حمولته فى إشارة إلى القمر الصناعي.