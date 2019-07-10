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مش كل يوم لحمة وفراخ.. جربى سمك السلمون وشوفى فوائده على صحتك

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:04 م
مش كل يوم لحمة وفراخ.. جربى سمك السلمون وشوفى فوائده على صحتك سمك سلمون-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر سمك السلمون من أبرز أنواع الاسماك التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن فوائد سمك السلمون هى:

سمك السلمون
سمك السلمون

 

1: يحتوى سمك السلمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض والأوبئة.

2:تناول سمك السلمون يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح.

3:نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الاحماض الدهنية أوميجا 3 فهو يعمل على الحفاظ على صحة العقل وتنشيط الذاكرة، كما انه يمد الجسم بالنشاط والحيوية.

4:اثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول سمك السلمون يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

سلمون
سلمون

 

5:يعتبر سمك السلمون مصدر جيد من فيتامين د الذى يعمل على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من الهشاشة والكسر.

6: لسمك السلمون فوائد عديدة على صحة البشرة حيث انه يعمل على نضارة البشرة وحمايتها من حب الشباب والبقع.

7: يساعد على تقوية بصيلات الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

 

 


سمك

سلمون

فوائد السلمون

الصحة

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