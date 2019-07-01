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وزير خارجية بريطانيا يعلن دعم بلاده لحرية الحقوق فى هونج كونج

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:00 م
وزير خارجية بريطانيا يعلن دعم بلاده لحرية الحقوق فى هونج كونج وزير الخارجية البريطانى جيرمى هنت
أ ش أ

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قال وزير الخارجية البريطانى جيرمى هنت، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعم هونج كونج وحرياتها بعيدا عن العنف غير المقبول به، وذلك إثر تصاعد موجة غير مسبوقة من التظاهرات العنيفة فى هونج كونج اعتراضا على مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين.

وأضاف هنت - فى منشور كتبه على حسابه على موقع "تويتر" حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية - أن شعب هونج كونج لابد أن يحتفظ بحق "التظاهر السلمى الذى يسمح به القانون".

وكانت هونج كونج قد شهدت تظاهرات احتجاجية أدت إلى اقتحام المتظاهرين للمقر التشريعى للبلاد، فى وقت سابق من اليوم، وذلك فى سياق المطالبة بإلغاء مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين وتنحى الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام عن منصبها.

يذكر أن الكثيرين فى هونج كونج يتخوفون من أن يمثل مشروع القانون تهديدا للحريات المدنية والنظام القضائى المستقل الذى وُعد به منذ عودة هونج كونج - المستعمرة البريطانية السابقة - إلى الصين فى عام 1997.

 


وزير الخارجية البريطانى

مظاهرات هونج كونج

سلطات هونج كونج

شرطة هونج كونج

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