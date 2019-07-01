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نيويورك تايمز: إيران تبدو على استعداد للتخلى عن الاتفاق النووى

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:07 م
نيويورك تايمز: إيران تبدو على استعداد للتخلى عن الاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت: إنجى مجدى

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أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن إيران تجاوزت قيودًا رئيسية على كمية الوقود النووى التى يمكن أن تمتلكها بموجب الاتفاقية الدولية لعام 2015 التى تقيد برنامجها النووى، وأعلنت فعليًا أنها لن تلتزم بعد الآن باتفاق تخلى عنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ أكثر من عام.

 

وعلقت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، مشيرة إلى إن خرق هذا القيد، الذى قصر مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى حوالى 660 رطلاً، لا يمنح البلد بحد ذاته ما يكفى لإنتاج سلاح نووى. لكنه يشير إلى أن إيران قد تكون على استعداد للتخلى عن الحدود واستعادة المخزون الأكبر بكثير الذى استغرق سنوات من الولايات المتحدة وخمس دول أخرى لإقناع طهران بإرساله إلى الخارج.

 

وأفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بالتطورات، نقلاً عن "مصدر مطلع". ولم يتضح إلى أى مدى سيؤدى هذا التصعيد إلى مزيد من التوترات بين واشنطن وطهران والتى تصاعدت بالفعل بعد سقوط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار فى منتصف يونيو الماضى، مما كاد أن يدفع إدارة ترامب لتوجيه ضربات عسكرية لإيران.


ايران

ترامب

الاتفاق النووى

اوروبا

حسن روحانى

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