فى بادرة جديدة.. مجلة نور تصدر مجلة جديدة لأطفال الحضانة

تواصل مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف تميزها وتألقها فى مجال الأعمال المقدمة للصغار والبراعم، حيث أصدرت مؤخراً مجلة شهرية بعنوان نور الصغير والذى يعتبر احدث اصداراتها لأطفال الحضانة من عمر 3-6 سنوات.

وقالت الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور ان مجلة نور الصغير سلسلة تربوية للأطفال مخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة، تتضمن قصصًا تربوية

يقرؤها الآباء والأمهات لأطفالهم، وتتضمن أنشطة تفاعلية تعزز القيم الإيجابية وتنمي المهارات من خلال أبوابًا وشخصيات كارتونية برسومات وألوان جذابة وشيقة تلفت انتباه الأطفال في هذه الفئة العمرية.

أضافت رئيسة التحرير إلى تنوع الشخصيات المقدمة بالمجلة فالشخصية الرئيسية "نور" وصديقه "بكر" من إحدى الدول الإفريقية، وأصدقائه "جون"، ""تاليا"، "مارى"، مشيرة إلى أن المجلة صدر منها ثلاث إعداد وتطرح فى بداية كل شهر.