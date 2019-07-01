صور.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية إلى كوريا الشمالية

كتب محمد تهامى زكى

عاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى واشنطن على متن طائرته الرئاسية، فى ختام زيارته التاريخية لشبه الجزيرة الكورية دخل خلالها أراضى كوريا الشمالية، فى خطوة هى الأولى لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بالسير داخل الأراضى الكورية الشمالية خلال لقائهما الثالث فى غضون عام.



الرئيس الأمريكى ترامب



الرئيس الأمريكى



ترامب بعد عودته من كوريا



ترامب عقب عودته إلى واشنطن



ترامب فى واشنطن



ترامب



دونالد ترامب بعد العودة



دونالد ترامب



طائرة ترامب