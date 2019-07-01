صور.. أهالى نجع الحوارس بسوهاج يطالبون بتغيير خط المياه.. نشرب مياه ملوثة

سوهاج – عمرو خلف

مشكلة حقيقية يعانى منها أهالى نجع الحوارس التابع لقرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج والبالغ عدد سكانهم حوالى 6 آلاف نسمة فهم يشربون مياه ملوثة وصفراء وغير صحية على حد قولهم بسبب عدم تغيير خط المياه والذى تم تركيبه منذ 45 عاما حيث انتشر الفشل الكلوى بين اهالى النجع وقد حاولوا كثيرا التقدم بشكاوى الى المسئولين بشركة المياه دون جدوى حيث ما زالت المشكلة قائمة حتى الآن .

أهالى النجع يعيشون مأساة بسبب المياه والتى لا تصلح للشرب فهى مليئة بالشوائب وصفراء وبها أتربة حسب كلام الاهالى والذين تقدموا بالعديد من الشكاوى الى المسئولين بشركة المياه والوحدة المحلية دون جدوى حيث يطالبون بتغيير خط المياه والذى تم تركيبه منذ 45 سنة ولم يتغير حتى الآن مما أدى الى انتشار الأمراض بين الاهالى وخاصة الفشل الكلوى حيث أن معظم أهالى القرية يشربون المياه من الحنفيات ولا يوجد إلا عدد قليل يشرب المياه المفلترة وذلك باستخدام الفلاتر مما دفع الاهالى الى مناشدة المسئولين بالنظر إليهم والاستجابة لمطالبهم بتغيير خط المياه لخدمة المواطنين.

انتقل "اليوم السابع" الى نجع الحوارس بقرية جزيرة شندويل والتقى عددا من الاهالى حيث قال حمادة محمد عبد الحميد وأحمد على أحمد والحلى فوزى عبد الرحيم ومحمد جابر ، أنهم يشربون مياه بها شوائب وأتربة ولا تصلح للشرب فأهالى النجع يعانون من هذه المشكلة منذ سنوات طويلة مما أدى الى انتشار مرض الفشل الكلوى وخاصة بين الأطفال حيث أن معظم أهالى القرية لا يوجد لديهم فلاتر ويضطرون الى شرب هذه المياه وهى لا تصلح للشرب حيث يوجد بها أتربة وشوائب بالإضافة إلى أن لونها أصفر ، وقد حاول الاهالى أكثر من مرة مخاطبة المسئولين للتدخل لحمايتهم من الأمراض وشرب كوب مياه نظيف ولكن لم يتم الاستجابة لمطالبنا قائلين " محدش بيسأل فينا ".

ويواصل الاهالى حديثهم قائلين ، لقد تم تركيب خط المياه منذ سنوات طويلة ولم يتم تغييره حتى الآن مما أدى الى خروج المياه غير نظيفة وغير صحية ولا يوجد للاهالى بديل سوى شرب هذه المياه حيث أنهم لم يتم الاستجابة لمطالبهم حتى الآن فكل ما نتمناه ونحلم به هو شرب كوب مياه نظيف وهى أبسط حقوق المواطن وكل متطلباتنا مشروعة مناشدين شركة مياه الشرب والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج تغيير خط المياه والاستجابة لمطالب الاهالى لشرب طوب مياه نظيف.

ومن جانبه قال اللواء محمد البدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، أن الشركة تقوم باستمرار برفع عينات من المياه فى جميع مراكز وقرى المحافظة وجميع العينات مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب مشيرا الى أنه تم فتح محبس الغسيل فى نهاية نجع الحوارس التابع لقرية جزيرة شندويل ورفع عينات قبل وبعد الغسيل ولا توجد أى مشكلة فى المياه بالنجع وأن المياه مطابقة للمواصفات القياسية للجودة.



أهالى نجع الحوارس بسوهاج



أهالى نجع الحوارس بسوهاج