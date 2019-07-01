تعرف على مضبوطات المتهم الـ17 فى خلية "تفجير أبراج الضغط" الإرهابية

كتب إيهاب المهندس

انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

والأحراز التى ضبطتها الأجهزة الأمنية تدل على مدى خطورة الخلية الإرهابية التى عملت على استهداف منشآت الدولة لإثارة حالة من الرعب بين المواطنين.

خلال ضبط المتهم محمد حسن سليمان، رقم 17 بأمر الإحالة، وبتفتيش شخص ومسكن المتهم ضبط بحوزته على بندقيتين آليتين، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش ومسدس عيار 9 ملى، و6 خزن لاسلحة نارية، و1206 طلقة نارية تستخدم فى الأسلحة الآلية.

وضبط أيضا فى مسكن المتهم على 36 طلقة خرطوش عيار 12 ملى، و30 قطعة حديدية تسخدم فى إطلاق الأعيرة الخرطوش، 7 ملصقات تحاكى لوحات سيارات، 3 أدوات لحام، مجموعة من المكثفات الكهربائية، 5 أقنعة واقية، 55 مقبس كهربائى، 36 قطعة لتوصيل الدوائر الكهربائية ملصقات لجماعة الإخوان، 12 كيس بهم مواد كيميائية.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.