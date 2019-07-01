سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 01:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بالتورتة.. محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى فى طوخ (صور)

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:05 م
بالتورتة.. محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى فى طوخ (صور) محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى فى طوخ
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى، التى تنطلق اليوم بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى بإحضار "تورتة"، بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ، ومشاركة عدد كبير من السيدات بالقرية.

 

وأكد المحافظ، خلال التدشين، أن المبادرة هي امتداد لحزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الي الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

 

وأشار المحافظ، إلي أن كافة الجهود المبذولة فى المبادرات الرئاسية السابقة، للكشف عن فيروس سي والأمراض الغير سارية، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، تهدف لدعم المنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين، موضحا أن الحملة القومية لدعم صحة المرأة بالقليوبية، تهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض الغير سارية "السكرى، ضغط الدم، السمنة" والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

 

ومن ناحيته، أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الحملة تستهدف النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن، وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.

 

وأضاف، أنه يتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الحملة خصوصا في مجال الكشف عن سرطان الثدي من خلال التعاقد من أطباء من المستشفيات الجامعية والتعليمية ووزارة الصحة ليكون الفحص أكثر دقة لاكتشاف الحالات المصابة بالفعل وعدم الاشتباه في حالات قد لا تكون مصابة بالمرض، كما وجه الجهاز التنفيذي بإتاحة كل ما يلزم من تجهيزات إدارية والتنسيق والتعاون التام مع مديرية الصحة لتنفيذ المبادرة بنجاح.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية مجهزة و175 فريق عمل، كما تم تدريب عدد 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدي عبد العظيم المشرف العام علي الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية.

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (1)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى 

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (2)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (3)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى 

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (4)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى 

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (5)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (6)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى 

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (7)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى 

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (8)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى 

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (9)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى 

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (10)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى 

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (11)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى

 

محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى (12)
محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى 

اخبار القليوبية

سرطان الثدي

الكشف عن اورام سرطان الثدي

محافظة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة