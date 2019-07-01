بالتورتة.. محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى فى طوخ (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

دشن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى، التى تنطلق اليوم بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى بإحضار "تورتة"، بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ، ومشاركة عدد كبير من السيدات بالقرية.

وأكد المحافظ، خلال التدشين، أن المبادرة هي امتداد لحزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الي الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وأشار المحافظ، إلي أن كافة الجهود المبذولة فى المبادرات الرئاسية السابقة، للكشف عن فيروس سي والأمراض الغير سارية، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، تهدف لدعم المنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين، موضحا أن الحملة القومية لدعم صحة المرأة بالقليوبية، تهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض الغير سارية "السكرى، ضغط الدم، السمنة" والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

ومن ناحيته، أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الحملة تستهدف النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن، وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.

وأضاف، أنه يتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الحملة خصوصا في مجال الكشف عن سرطان الثدي من خلال التعاقد من أطباء من المستشفيات الجامعية والتعليمية ووزارة الصحة ليكون الفحص أكثر دقة لاكتشاف الحالات المصابة بالفعل وعدم الاشتباه في حالات قد لا تكون مصابة بالمرض، كما وجه الجهاز التنفيذي بإتاحة كل ما يلزم من تجهيزات إدارية والتنسيق والتعاون التام مع مديرية الصحة لتنفيذ المبادرة بنجاح.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية مجهزة و175 فريق عمل، كما تم تدريب عدد 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدي عبد العظيم المشرف العام علي الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية.



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى



محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف عن سرطان الثدى