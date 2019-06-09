مكافحة المخدرات تضبط 25 كيلو حشيش وبانجو فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت مكافحة المخدرات حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة حائزى المواد المخدرة والتجار.

ونجحت جهود مكافحة المخدرة خلال 24 ساعة فى ضبط 25 كيلو مواد مخدرة متنوعة ما بين بانجو وحشيش وهيروين ومواد أخرى.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهما.