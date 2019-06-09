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مش كل الليمون بـ100.. وصلنا له فى السوق بـ12 جنيه بس (فيديو)

الأحد، 09 يونيو 2019 06:46 م
مش كل الليمون بـ100.. وصلنا له فى السوق بـ12 جنيه بس (فيديو) الليمون
كتب أسامة طلعت

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورا تشير إلى وصل سعر كيلو الليمون في الأسواق المصرية إلى مائة جنيها ، الأمر الذي دفعنا للتحقق من الأمر، الذي اتضح أنه لا وجود لمثل هذه الأسعار.
 
 وقد أكد أحد التجار أنه ربما حدث هذا الإرتفاع لسقوط كميات من الليمون من الأشجار بسبب بعض الرياح ولكن الأسعار لم تصل لهذه الدرجة.
 
فيما أكدت ربات البيوت أن الأسعار إرتفعت بالفعل لتصل ل50 جنيه وهو أمر لم يحدث من قبل فيما أكدت أخرى أنه لا بديل لليمون فى السوق ولا يمكن الإستغناء عنه.
 
وأضاف أحد التجار :الليمون أن الليمون سيصل سعره فى نهاية شهر يونيو إلى 2 جنيه ونصف.

الليمون

ازمة الليمون

اسعار الليمون

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