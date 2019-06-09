صور.. تركيب مطبات صناعية على طريق بورسعيد وكورنيش بحيرة الصيادين بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قامت الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية، بتركيب عددا من المطبات الصناعية الحديثة، والعلامات الإرشادية والمرورية، والعلامات التحذيرية الجديدة بالمدخل الشمالى للإسماعيلية بطريق بورسعيد، بالإضافة إلى طريق الجيش وطريق كورنيش بحيرة الصيادين، وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل.

ويأتى تركيب عددا من المطبات الصناعية الحديثة، والعلامات الإرشادية والمرورية، والعلامات التحذيرية الجديدة، بناءً على توجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، وفى إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المرورية، ومداخل ومخارج المحافظة، والتى تشهدها الإسماعيلية فى الوقت الراهن، والتى تستهدف تحقيق القدر الأكبر من السيولة المرورية، والقضاء على أى شكل من أشكال الاختناقات، وحوادث الطرق وتيسير حركة المركبات، وانتظام حركة المرور.

كما يأتى تركيب المطبات الصناعية الحديثة، فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المرتقبة، والتى تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، واستعدادًا لاستضافة الإسماعيلية لأحدى مجموعات البطولة ضمن 5 محافظات بمصر، وهى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.