صور .. الصلح خير.. إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات فى قرية بنى شقير بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

شهد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط نائبًا عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط جلسة صلح عرفية وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلات "عويس وداهش وبدر" بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، ذلك في إطار فعاليات مبادرة "أسيوط بلا ثأر" والتي أطلقها محافظ أسيوط بجميع قرى ومراكز المحافظة لانهاء الخصومات الثأرية.

وحضر الصلح عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط والشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وممثلي القيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمركز وأعضاء لجنة المصالحات والمئات من أهالي العائلات المتصالحة وأهالي القرية والقرى المجاورة.

وبدأت فاعليات الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وتلا أطراف الخصومة قسم الصلح وأقروا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى وتم قراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين وجميع الحضور معلنين إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام والمحبة.

وأعلن السكرتير المساعد – خلال جلسة الصلح – استمرار فعاليات مبادرة الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط "أسيوط بلا ثأر" لانهاء الخصومات الثأرية بين العائلات مشيدًا بدور لجان المصالحات العرفية والقيادات الأمنية في إنهاء الخصومات بالتصالح حقنًا للدماء.

وأشار الشيخ سيد عبد العزيز - خلال كلمته – إلى الجهود المبذولة في المحافظة لدفع عجلة التنمية والقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة والقضاء على ظاهرة الثأر موضحا خطورتها من منظور الدين الإسلامي وتحريمه لقتل النفس والتي تعد من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم مطالبًا الجميع باتباع الشرائع السماوية بعدم قتل النفس ولا يعينوا قاتلًا ولا يشتركوا في قتل أحد من البشر مهما كان دينه أو طائفته داعيًا الجميع للتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان والسعي لانهاء المشاحنات والخصومات بين العائلات بقرى ونجوع المحافظة.



صلح بني شقير



صلح بني شقير



صلح بني شقير



صلح بني شقير