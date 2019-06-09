شعبة الورق: انخفاض حجم مناقصة ورق الصحف من 100 ألف طن إلى 20 فقط

كتب – إسلام سعيد

كشف عمرو خضر رئيس الشعبة العامة للورق باتحاد الغرف التجارية، أن ورق طباعة الصحف يشهد بعض التراجع الملحوظ عالميا، لافتا إلى أن حجم مناقصة ورق الصحف والجرائد كانت 100 ألف طن عام 2008 وهذا العام تسجل 20 ألف طن فقط، وهنا تراجع بلغ قرابة 80 %.

وقال أن الأسعار العالمية للورق شهدت تراجع ملحوظ بدءا من يناير 2019 وحتى انتهاء الربع الأول من نفس العام، مشيرا إلى أن المصانع المحلية بمصر لإنتاج الورق وهما " شركة قنا ، ومصر ادفو" خفضا الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 6 % .

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر طن الورق المستورد عقب الجمارك وكافة المصاريف يسجل ما بين 15 ألف جنيه إلى 15.500 للطن الواحد، فى حين أن سعر طن الورق المحلى يسجل 16.600 أو 16.700 جنيه للطن، بزيادة قرابة ألف جنيه عن المستورد

وأوضح خضر، أن غالبية التجار والمطابع تلجأ إلى شراء الورق المستورد، لافتا إلى أهمية أن تعيد المصانع المحلية النظر فى تسعيرة الورق وتراجع أسعارها وفق للأسعار العالمية، مؤكدا أن ارتفاع السعر المحلى يدفع أصحاب المطابع إلى الاتجاه للاستيراد.

وعلى جانب أخر، أكد رئيس شعبة الورق أن الكتاب المدرسى يستحوذ على الجزء الأكبر من صناعة الورق فى مصر، حيث يستحوذ على 80 % من سوق ورق الكتابة والطباعة.

ولفت إلى أن حجم الإنتاج السنوى لمصنع قناة للورق يسجل 120 ألف طن، ومصنع ادفو ينتج 160 ألف طن، لافتا إلى أن حجم استهلاك السوق من الورق يسجل حوالى 500 ألف طن ورق، ونستورده من ألمانيا والبرتغال والهند والصين وروسيا وفنلندا وأمريكا وروسيا.