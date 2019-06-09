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بولسونارو يوافق على فكرة طرح عملة مشتركة مع الأرجنتين

الأحد، 09 يونيو 2019 04:01 م
بولسونارو يوافق على فكرة طرح عملة مشتركة مع الأرجنتين رئيس البرازيل جايير بولسونارو مع نظيره الارجنتينى موريسيو ماكرى
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن مصادر رسمية أكدت أن الأرجنتين والبرازيل تتفاوضات لإنشاء عملة موحدة للبلدين وبنك مركزى وطنى لإدارة السياسية النقدية المشتركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس البرازيلى "جايير بولسونارو" وافق على فكرة طرح عملة مشتركة مع الأرجنتين.

وتم الإعلان عن الاقتراح، الذى تم الكشف عن القليل من التفاصيل والمقدمة كمشروع "طويل الأجل"، أثناء زيارة بولسونارو الأولى إلى الارجنتين الخميس الماضى، حيث التقى بنظيره موريسيو ماكرى، وعقد اجتماعا مع رجال الأعمال.

وأشار بولسونارو ووزير الاقتصاد البرازيلى باولو جويديس إلى التفاوض لإنشاء عملة تسمى "البيزو الحقيقى"، وبنك مركزى وطنى.

وقالت مصادر لوكالة "إيفى" الإسبانية إنه سيتم مناقشة هذا المشروع مرة آخرى فى مجموعة العشرين القادمة فى أوساكا "اليابان"، فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيزو الأرجنتينى شهد تقلب وانخفاض قيمته، أكثر من 50% من العام الماضى ، كما أن البرازيل أيضا تعانى من تقلبات الاقتصاد الدولى، كما أنها تسجل ارتفاع التضخم.

وأوضحت الصحيفة أن فكرة تبنى عملة مشتركة كانت طرحت بالفعل فى مناسبات أخرى من العلاقات الثنائية الأرجنتينية البرازيلية ، إلا أنها لم تنجح.


البرازيل

الارجنتين

عملة الارجنتين

جايير بولسونارو

اقتصاد البرازيل

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