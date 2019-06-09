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الطقس فى الخليج.. طقس حار على معظم الأنحاء والبحرين 45 والكويت 49

الأحد، 09 يونيو 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج.. طقس حار على معظم الأنحاء والبحرين 45 والكويت 49 درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد بعض دول الخليج، اليوم الأحد، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع توقعات بسقوط أمطار فى بعض المناطق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة ولا يستبعد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة ، حائل والحدود الشمالية ، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة لتبلغ العظمى 45 درجة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون حارا على معظم الأنحاء وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 45 درجة مئوية.. والصغرى 29  درجة مئوية.

طقس غائم

الإمارات

توقع " المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد غائم جزئيا بوجه عام مغبرا أحيانا مع تكون بعض السحب على المناطق الشرقية بعد الظهر .. ويصبح رطبا نسبيا مع الليل و الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجة الحرارة العظمى تصل إلى 43 درجة مئوية.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبر موقعها، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم انحاء البلاد اليوم الأحد لتصل درجة الحرارة العظمى إلى49 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة.


طقس

السعودية

الكويت

الإمارات

البحرين

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