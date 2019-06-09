السكر "السم الأبيض".. بدائل طبيعية للابتعاد عنه والحفاظ على صحتك

كتبت هند عادل

تناول الكثير من السكر هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها لجسمك ويمكن أن يكون لها العديد من الآثار السلبية على صحتك، وأثبتت الدراسات أنه يساهم في السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان وتسوس الأسنان، حسبما ذكر موقع "healthline".

يوجد السكر بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات فإن هذا النوع له تأثير ضئيل على نسبة السكر في الدم ويعتبر صحيًا للغاية والخطر يكمن فى السكريات المضافة في الأطعمة المصنعة.

طرق بسيطة للتوقف عن تناول الكثير من السكر



تقليل تناول المشروبات المملوءة بالسكر

تحتوى بعض المشروبات على كومة من السكر المضاف مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية ومشروبات الفاكهة تسهم بنسبة مذهلة تصل إلى 44٪ من السكر المضاف في النظام الغذائي.

فيما يلي بعض خيارات المشروبات الأفضل من السكر الأقل:

الماء: صفر سعرات حرارية.

الماء الفوار مع ضغط من الليمون الطازج: الصودا محلية الصنع.

الماء مع النعناع والخيار: منعش بشكل في الطقس الحار.

شاي الأعشاب أو الفاكهة: اشربها ساخنة أو باردة مع الثلج.

الشاي والقهوة: التمسك بالشاي غير المحلى أو القهوة البيضاء السوداء أو المسطحة.

يمكن أن يقلل تناول المشروبات السكرية بشكل كبير من تناول السكر ويساعدك على إنقاص وزنك.

تجنب الحلويات المحملة بالسكر

معظم الحلويات لا توفر الكثير في طريقة القيمة الغذائية فإنها مليئة بالسكر ما يسبب ارتفاع السكر في الدم ويمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والجوع وتريد المزيد من السكر تمثل الحبوب والحلويات المستندة إلى الألبان مثل الكحك والفطائر والكعك والآيس كريم أكثر من 18٪ من كمية السكر المضافة

فجرب هذه البدائل:



الفاكهة الطازجة: طبيعية حلوة ومليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن.

زبادي بالقرفة أو الفاكهة: غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين ب 12.

الفاكهة المخبوزة بالكريمة: جرب الكمثرى أو التفاح أو الخوخ.

الشيكولاتة الداكنة: بشكل عام كلما زاد محتوى الكاكاو انخفض السكر.

حفنة من التمور: إنها حلوة ومغذية.

إن استبدال الحلويات الغنية بالسكر بالفواكه الطازجة أو المخبوزة لا يقلل من تناولك للسكر فقط بل إنه يزيد أيضًا من الألياف والفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة في نظامك الغذائي.