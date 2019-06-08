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مش بس بيقوى النظر ويحافظ على بشرتك.. اعرف فوائد الجزر

السبت، 08 يونيو 2019 02:00 ص
مش بس بيقوى النظر ويحافظ على بشرتك.. اعرف فوائد الجزر فوائد الجزر-أرشيفية
كتبت- نورا طارق

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يعتبر الجزر من الخضروات المفيدة لصحة الإنسان وذلك لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة، من فيتامينات ومعادن وغيرها والتى تجعله من الخضراوات الأساسية على جميع الموائد، ولذلك نتعرف فى السطور المقبلة، على أهم فوائد الجزر، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

فوائد الجزر على الإنسان:

-يحتوى الجزر على مضادات الأكسدة، التى تعمل على الحد من نمو الخلايا السرطانية، بالجسم، ما يساعد فى الوقاية من الإصابة بالسرطان.

فوائد الجزر (1)
 
-يحتوى الجزر على العديد من المركبات، مثل الميريستيسين، الأبيول، والفورانوكومارين، المعروفة بأن لها تأثير  مضاد للأكسدة وكذلك مضاد للالتهابات.

- يساعد الجزر فى التخلص من السموم التي قد يتعرض لها الجسم من خلال الأدوية أو الطعام أو الملوثات.

فوائد الجزر (2)
 
- يعمل الجزر على تقوية الجهاز المناعى، وذلك لاحتوائه على فيتامين C ما يساعد على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية من خلال محاربة البكتيريا.

- يعتبر عصير الجزر مصدرًا جيدًا للبيتا كاروتين، الذى يعمل على حماية سطح العين ويساعد على تحسين الرؤية .

- يساعد الجزر فى الحفاظ على نضارة البشرة وذلك لاحتوائه على فيتامين "ج"، والذى يساعد أيضًا فى الإسراع بعلاج الجروح.


فوائد

فوائد الجزر

اخبار الصحة

فوائد الجزر للإنسان

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