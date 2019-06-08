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محافظ الشرقية : شن حملات لرفع القمامة من أمام مدارس الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 09:02 ص
محافظ الشرقية : شن حملات لرفع القمامة من أمام مدارس الثانوية العامة محافظ الشرقية
الشرقية إيمان مهنى

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، كافة الأجهزة المعنية ومسئولي التربية والتعليم بمتابعة وتأمين سير إمتحانات الثانوية العامة بمختلف مدارس المحافظة وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ومواجهة أي مشكلات من شأنها الإضرار بالعملية الإمتحانية .

 

 وأضاف محافظ الشرقية ، أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لتأمين اللجان و العمل على منع الغش والتنبيه على مدير مديرية الصحة بتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي .

 

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز و المدن و الأحياء بضرورة الإهتمام بأعمال النظافة و رفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان .

 

 

ومن جانبه صرح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ،  أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء إدارة تنسيق المتابعة بالمديرية لمناقشة التعليمات الوزارية بشأن سير اللجان و إنضباطها و التأكد من إنتهاء تجهيز الإستراحات وتوفير كل سبل الراحة لإستقبال السادة رؤساء اللجان و المراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمرالإمتحانات في جو من الهدوء و السهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالعمليه الإمتحانية .

 

 إنطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2019،  حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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