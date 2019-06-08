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شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

السبت، 08 يونيو 2019 04:13 م
شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أقدم شاب على ذبح والده بإحدى قرى مركز بنى سويف، بعدما رفض منحه مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات، وتمكنت المباحث من ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مركز شرطة بنى سويف يفيد استقبال مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا" اليوم السبت، "جابر.ع. ع" 50 سنة،عامل بمصنع دهانات ومقيم بقرية بنى عفان مركز بنى سويف وبه جرح قطعى بالرقبة بطول 7 سنتيمترات من آثار ذبح بآلة حادة .

وانتقل المقدم عبدالله السنوسى، رئيس مباحث مركز بنى سويف، إلى مكان الواقعة وتبين إن وراء إرتكاب الواقعة  نجل المجنى عليه  "عبد الرحمن" 25 سنة، صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية.

وألقى القبض على المتهم وأعترف بإرتكاب الجريمة، قائلا: "عدت من القاهرة لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرتى، وطلبت من والدى مبلغا من المال لشراء حبوب مخدرة إلا أنه رفض إعطائى وعايرنى بتعاطى وأدمان المخدرات، أثناء مشادة كلامية بيننا، وتدخلت أمى وتمكنت من فض النزاع، وانتظرت حتى استغرق أفراد الأسرة ووالدى فى النوم، وقبل أذان الفجر أحضرت سكينا من المطبخ ودخلت على والدى فى غرفته وطعنته فى الرقبة".

وتحفظت المباحث على المتهم وحرزت الأداة المستخدمة فى الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بإنتداب مفتش الصحة والطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، قبل تسليم جثمان المتوفى لإسرته لدفنها .


قريه بنى عفان مركز بنى سويف

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يذبح والده

اليوم السابع بلس

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