تعليم الأقصر يصدر قرار لتسهيل تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية .. تعرف عليه

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الجديد، اليوم السبت، قراراً بتواجد مسئول خزينة المديرية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة العوامية الاعدادية المشتركة، وذلك لتلقى طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الاعدادية، لتتم جميع إجراءات التظلمات فى مكان واحد.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر،فى بيان صحفى،أن القرار جاء بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ومشقة التنقل بين أكثر من مكان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.