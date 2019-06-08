الصين تنظم معرض السلع والاستثمار لجنوب وجنوبى شرق آسيا ..الأربعاء المقبل

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أعلنت الصين، اليوم السبت، عن تنظيم معرض إكسبو جنوب وجنوبى شرق آسيا للسلع والاستثمار، خلال الفترة ما بين 12 و18 يونيو الجارى، فى مدينة كونمينج عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربى البلاد.

وذكرت سلطات المقاطعة – فى بيان اليوم - أن المعرض سيقام فى مركز المعارض والمؤتمرات الدولى عند بحيرة ديانتشى فى كونمينج، وسيحتوى على 17 جناحا، تشمل جناح الحزام والطريق للاستثمار والتعاون، وجناح الطاقة الخضراء، وجناح المنتجات الغابية الإيكولوجية.

ويهدف جناح الحزام والطريق للاستثمار والتعاون إلى بناء منصة اتصالات فعالة للمستثمرين، وعرض المزايا والفوائد الشاملة التى حققتها المقاطعة من حيث الانفتاح والتنمية والفرص التى وفرتها مبادرة الحزام والطريق.