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الخارجية الروسية تدين العقوبات الأمريكية على "هواوى" الصينية

السبت، 08 يونيو 2019 09:00 ص
الخارجية الروسية تدين العقوبات الأمريكية على "هواوى" الصينية المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أدانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، العقوبات الأمريكية على شركة "هواوى" الصينية، مؤكدة أهمية المفاوضات لحل المشكلات .

وقالت زاخاروفا - فى تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - نحن "لا يمكننا دعم العقوبات الأمريكية، بل ندينها ونرفض استخدامها كأداة، هذه العقوبات أحادية الجانب غير متعددة الأطراف".

وأضافت أن "هذا هو موقفنا الأساسى طوال سنوات، ولا نغير وجهة نظرنا، وهذه قاعدة سياستنا الخارجية حتى عندما كنا نواجه عمليات عدائية شديدة القسوة من واشنطن ولندن وبعض العواصم كنا دائما منفتحين على المفاوضات، وشددنا على أن المفاوضات والطرق الدبلوماسية فقط هى السبيل الصحيح لحل المشكلات".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد وضعت شركة "هواوي" على لائحتها للشركات التى تمثل خطرا، ويمنع بيعها معدات تكنولوجية خشية استفادة الصين منها للتجسس.

 

 

 


الخارجية الروسية

شركة هواوى الصينية

العقوبات الامريكية

الرئيس الامريكى

دونالد ترامب

ماريا زاخاروفا

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