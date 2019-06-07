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مفصل الكتف الأكثر حركة فى الجسم.. تعرف على أسباب آلامه

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:00 م
مفصل الكتف الأكثر حركة فى الجسم.. تعرف على أسباب آلامه الكتف
كتبت هند عادل

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الكتف عبارة عن مفصل كروي ومقبس له ثلاث عظام رئيسية عظم العضد والترقوة وشفرة الكتف وحدوث أى مشكلة فى أى عظمة بها تؤدى إلى الشعور بالكثير من الألم وعدم الراحة، حسبما أكد موقع ""healthline.

ومفصل الكتف هو المفصل الأكثر حركة في الجسم، كما يسمح للذراع بالتحرك في حركة دائرية والتحرك لأعلى.

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تتكون الكفة المدورة من أربعة أوتار، والأوتار هي الأنسجة التي تربط العضلات بالعظام قد يكون من المؤلم أو الصعب رفع ذراعك على رأسك إذا كانت الأوتار أو العظام حول الكفة المدورة تالفة أو متورمة.

يمكنك إصابة كتفك عن طريق أداء العمل اليدوي أو ممارسة الرياضة أو حتى عن طريق الحركة المتكررة وبعض الأمراض يمكن أن تسبب الألم الذي ينتقل إلى الكتف وتشمل هذه الأمراض في العمود الفقري العنقي (الرقبة) وكذلك أمراض الكبد والقلب والمرارة.

أسباب آلام الكتف

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يمكن أن تسهم عدة عوامل وظروف في ألم الكتف السبب الأكثر انتشارًا هو التهاب الأوتار بالكفة المدورة.

في بعض الأحيان يكون ألم الكتف نتيجة إصابة موقع آخر في جسمك وعادة ما يكون العنق أو العضلة ذات

تشمل الأسباب الأخرى لألم الكتف ما يلى

التهاب المفاصل

الغضروف الممزق

ممزق الكفة المدورة

الأكياس المتورمة في الجراب أو الأوتار

نتوءات العظام مقروص العصب في الرقبة أو الكتف

كسر في الكتف أو الذراع العظام

الكتف المجمدة

خلع في الكتف

إصابة بسبب الإفراط في الاستخدام

اصابة الحبل الشوكي

نوبة قلبية


الكتف

الم الكتف

اسباب الم الكتف

مشاكل عظم الكتف

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