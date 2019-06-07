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فى ثالث أيام العيد.. إقبال على الحدائق والمراكب النيلية بالقناطر الخيرية (صور)

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:58 م
فى ثالث أيام العيد.. إقبال على الحدائق والمراكب النيلية بالقناطر الخيرية (صور) احتفال المواطنين بثالث أيام العيد بالقناطر الخيرية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية، والمراكب النيلية، توافد المواطنين بأعداد متوسطة منذ صباح اليوم الجمعة، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالمناظر الخلابة التى تضمها حدائق المدينة، والتنزهة بالمراكب النيلية على مرسى القناطر بنهر النيل، وبدأت تلك الأعداد فى تزايد بعد صلاة الجمعة.

وفى هذا السياق، أكد المهندس محمد الصادق مدير رى القناطر الخيرية، أن الحدائق والمتنزهات والمراكب النيلية بالمدينة شهدت إقبال كثيف بعد انتهاء فترة الظهيرة، أمس الخميس، ليصل إجمالى عدد الزوار للحدائق والمتنزهات أمس 80 ألف زائر. 

وأوضح "الصادق" لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى عدد الزائرين للحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية حتى الثانية ظهرا، 53 ألف زائر، منذ صباح اليوم، وحاليا الأعداد فى حالة تزايد مستمر.

وأضاف "الصادق" ، أن الإدارة تعمل على قدم وساق لتنظيف الحدائق وتنفيذ حملات نظافة من خلال العمل فترتين صباحا ومساء، موضحا أنه جرى التنسيق مع مركز الشرطة لعمل نقطة شرطة ثابتة بحديقة عفلة وتوفير قوات أمن مركزى بحدائق القناطر، وتوفير نقطة إسعاف ونقطة تبرع الدم، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل معسكرات شبابية بجميع الحدائق لمساعد إدارة الرى لتنظيم الزيارات فى العيد.

وأضاف "الصادق"، أن إدارة رى الدلتا تمتلك بالقناطر 8 حدائق هى "أبو إردان وحديقة أ وحديقة ب وحديقة عفلة وحديقة النخيل وحديقة التوفيقية أ وحديقة الجامع وحديقة التوفيقية ب" وتتراوح الأسعار من 5 جنيهات إلى 20 جنيهًا، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين كالتالى:

"حديقة النخيل وحديقة أبو إردان" بـ10 جنيهات، "حديقة أ وحديقة ب وحديقة التوفيقية أ وحديقة جامع وحديقة التوفيقية ب" بـ5 جنيهات أما "حديقة عفلة" بـ20 جنيها.

وأوضح، أنه جرى توفير ملاهى ترفيهية للأطفال مجانا داخل حديقة عفلة شاملة تذكرة الدخول، والمقررة لمن هم فوق 16 عاما، موضحا أن أيام العيد تشهد توافد المواطنين الزائرين من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية اليوم فى كرنفال شعبى للاحتفال بهذه لمناسبة طوال أيام الاحتفالات.

احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر (1)
احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر

 

احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر (2)
احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر

 

احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر (3)
احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر

 

احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر (5)
احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر

 

احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر (6)
احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر

 

احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر (7)
احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر

 

احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر (8)
احتفال اهالى القليوبية بعيد الفطر بالقناطر

 

 

 


القناطر الخيرية

حدائق القناطر الخيرية

عيد الفطر المبارك

احتفالات عيد الفطر المبارك

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