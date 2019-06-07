"طرائف وغرائب الجريمة".. مسدس مياه وسيلة عصابة لسرقة المواطنين

كتبت أمنية الموجى

بعد تعدد الطرق فى السرقة والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ظهرت العديد من الأساليب الجديدة والغريبة فى تنفيذ عملية السرقة، فظهرت مؤخراص واقعة جديدة من نوعها فى يناير الماضي، بعدما نجح رجال البحث الجنائي بالجيزة، في الإيقاع بـ5 أشخاص ينتحلون صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور؛ حيث تقدم عامل بسوبر ماركت ببلاغ، في أثناء سيره بشارع جمال عبد الناصر متوجها إلى مسكنه، واستوقفه 4 مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بيضاء اللون، ادعوا أنهم رجال شرطة، طلبوا منه إبراز تحقيق شخصيته، واتهموه بالاتجار في الأسلحة النارية.

فقام التشكيل العصابي فى إحدى الوقائع باصطحاب مجنى عليه فى وحدة سكنية، بعد الاستيلاء على أمواله و3 آخرين، وعقب تفتيشهم اصطحبوهم داخل السيارة، واستولوا منهم على 13 ألف جنيه و4 هواتف، وتركوهم بالشقة حتى لا يتم الإبلاغ عنهم أو مطاردتهم بعد تنفيذ مخططهم.

وبإجراء التحريات تم التوصل إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم سائق وبقال وفرد أمن وعاطلان، يقيمون بمنطقة بولاق الدكرور، واستخدموا أسلحة فشنك، و2 هيكل معدني على شكل طبنجة.