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ضبط 3 طن دواجن منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية فى البحيرة

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:01 م
ضبط 3 طن دواجن منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية فى البحيرة دواجن نافقه" - ارشيفيه"
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، ومواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية بالتعاون مع مديرية التموين.
 
أسفرت الحملة عن ضبط سيارتين محملتين بأكثر من  3 طن دواجن نافقة منتهية الصلاحية، معبأة فى عبوات بلاسيتك بالقرب من قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة.
 
أشرف على الحملة، اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية، وتم تحريرالمحضراللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

حوادث البحيرة

مركز كوم حمادة

حملات تموينية بالبحيرة

دواجن نافقة

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