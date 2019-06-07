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صور.. شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:54 م
صور.. شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المديرية تسعي للاستعداد لمتابعة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات دورية ومتابعة أماكن مشاهدة المباريات بمراكز الشباب والأندية، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأضاف "الصبروط"، أنه سيتم إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية بمراكز الشباب، مشيرا إلى أنه قام برفقة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، بعقد اجتماع مع مديري الإدارات الفرعية اليوم الجمعة، بحضور رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وأحمد عفيفي مدير عام الترويج والإعلام للانتهاء من استعدادات مراكز الشباب لتوفير أماكن مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية واستقبال أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح وكيل الشباب بالقليوبية، أن هذه الاستعدادات جاءت في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والتأكيد على حق كل مصري في متابعة تلك المباريات وتشجيع المنتخب الوطني.

 

شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية (3)
شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 
 
شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية (4)
شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 

 

شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية (5)
شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية (5)

 

شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية (6)
شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 

 

شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية (7)
شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 

 

شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية (8)
شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 

 

شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية (9)
شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 

 

شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية (10)
شاشات عملاقة بـ89 مركز شباب بالقليوبية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 

 


شباب القليوبية

كأس الامم الافريقية

مراكز الشباب بالقليوبية

الامم الافريقية

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