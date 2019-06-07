رئيس جهاز القاهرة الجديدة: منظومة إلكترونية للتواصل مع سكان المدينة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن إنشاء منظومة إلكترونية لضمان سرعة التواصل مع سكان المدينة، والتى تهدف إلى تلقى المقترحات والشكاوى وإزالة المعوقات التى تواجه السكان، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة.

وقال رئيس الجهاز، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إنه يتم استخدام الرابط الإلكترونى (https://forms.gle/7zz459T6fZpbJAcRA)، والمخصص لتسجيل أى مقترح أو شكوى من قبل سكان المدينة، على أن يقوم أحد أعضاء مجلس الأمناء بالمتابعة مع الإدارات المعنية بالجهاز، لدراسة المقترح أو الشكوى، والتأكد من حلها، متمنياً تلقى مقترحاتٍ بناءة لتحسين أوضاع المدينة، وكذا الشكاوى من المعوقات التى يجب سرعة التعامل معها، من خلال هذه المنصة الإلكترونية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الامناء برئاسة الدكتور محمد سعد الدين، وبالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد قاما بتقسيم المدينة إلى 9 أقسام، لسهولة المتابعة من أعضاء المجلس، وتم تحديد مسئول عن كل منطقة لسرعة المتابعة، وللتأكد من تنفيذ توصيات المجلس بشأنها، وكذا تقسيم الموضوعات على لجان المجلس المختلفة لسرعة البت والمتابعة.