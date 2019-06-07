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حبس سائق حاول تهريب حشيش عبر مطار برج العرب

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:26 م
حبس سائق حاول تهريب حشيش عبر مطار برج العرب مخدر الحشيش - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاوله تهريب كمية من مخدر الحشيش بداخل أمتعته أثناء إنهاء إجراءات سفره لإحدى الدول العربية من مطار برج العرب، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

كان ضباط مباحث أمن الموانئ، تلقوا اخطار من الخدمات الأمنية بإدارة شرطة موانئ "مطار برج العرب"، من ضبط أحد الركاب يعمل سائق بإحدى الدول العربية، مقيم بمحافظة الشرقية، حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته خمس قطع بنيه اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 632 جرام كان يخفيهم داخل كيس بلاستيكى داخل لحوم مجمدة بحقيبة ضمن أمتعته، أثناء مرورها على جهاز الكشف على الحقائب. 
 
بمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالخارج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


الاسكندريه

مطار برج العرب

نيابه العامرية

اخبار المحافظات

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