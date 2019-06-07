حبس سائق حاول تهريب حشيش عبر مطار برج العرب

كان ضباط مباحث أمن الموانئ، تلقوا اخطار من الخدمات الأمنية بإدارة شرطة موانئ "مطار برج العرب"، من ضبط أحد الركاب يعمل سائق بإحدى الدول العربية، مقيم بمحافظة الشرقية، حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته خمس قطع بنيه اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 632 جرام كان يخفيهم داخل كيس بلاستيكى داخل لحوم مجمدة بحقيبة ضمن أمتعته، أثناء مرورها على جهاز الكشف على الحقائب.

بمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالخارج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.