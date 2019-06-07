بوتين: أساعد ترامب وكيم على استئناف المحادثات ولا خطط للتوحيد مع روسيا البيضاء

سان بطرسبرج (رويترز)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج، إن روسيا ستحاول مساعدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، على استئناف المحادثات فى محاولة لتحقيق تقدم فى خلافهما بشأن برنامج بيونج يانج النووى.

وأجرى بوتين أول محادثات مباشرة مع كيم، فى أبريل الماضى، أكد بعدها أن الضمانات الأمنية الأمريكية ليست كافية على الأرجح لإقناع كوريا الشمالية بإنهاء برنامجها النووى.

من ناحية أخرى، أكد بوتين، أنه لا توجد خطط لتوحيد بلاده مع روسيا البيضاء المجاورة وليس هناك أى أسس لمثل تلك الخطوة.