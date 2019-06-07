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اضرار الثوم النيئ .. منها حرقة المعدة ورائحة الفم الكريهة

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:00 ص
اضرار الثوم النيئ .. منها حرقة المعدة ورائحة الفم الكريهة الثوم - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الثوم من أفضل الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية ويتم إضافته للعديد من الأطعمة ليعطيها نكهة ومذاق مميز، وقد يستخدم أيضاً كمكمل غذائى، ومن فوائد الثوم الصحية أنه يساعد فى ضبط مستويات ضغط الدم، علاج ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم والوقاية من أمراض القلب، النوبة القلبية وبعض أنواع السرطانات، مثل: القولون، المستقيم، المعدة، الثدي، البروستاتا، الورم النخاعي المتعدد، وسرطان الرئة، وفقاً لموقع Webmd، فى هذا التقرير نتعرف على أضرارالثوم عند تناوله نيئاً.

ما اضرار الثوم النئ
ما اضرار الثوم النئ

يستخدم الثوم أيضًا في علاج ألم الأذن،ومتلازمة التعب المزمن، واضطرابات الدورة الشهرية، ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية، التهاب الكبد، ضيق التنفس المرتبط بمرض الكبد، قرحة المعدة وعلاج الحمى والسعال والصداع وآلام في المعدة واحتقان الجيوب الأنفية والنقرس وآلام المفاصل والبواسير والربو والتهاب الشعب الهوائية وضيق التنفس وانخفاض السكر في الدم.

اضرار الثوم النئ 4
 الثوم النئ 

اضرار الثوم النئ
على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للثوم إلا إن له أضرار وآثار جانبية عند تناوله نيئاً وتشمل هذه الأضرار ما يلى:

-يمكن أن يسبب الثوم رائحة الفم الكريهة، وحرقة في الفم أو المعدة، وغازات، وغثيان، وقيء، ورائحة الجسم، والإسهال، هذه الآثار الجانبية غالبا ما تكون أسوأ عند تناول الثوم النئ.

-  الثوم قد يزيد أيضا من خطر النزيف بعد العمليات الجراحية في الأشخاص الذين تناولوا الثوم.

- يزيد من خطر مشاكل الربو، ومن الممكن حدوث ردود فعل تحسسية أخر.

يعد الثوم النيئ غير آمن عند استخدامه على الجلد، قد يسبب الثوم تهيجًا شديدًا للجلد عند وضعه على الجلد.

اضرار الثوم النئ 2
اضرار الثوم النئ 

-الحمل والرضاعة الطبيعية: يعد الثوم أكثر أمانًا لاستخدامه أثناء الحمل عند تناوله بالكميات الموجودة عادة في الطعام وغير آمن إذا تناولته بشكله النيئ فى فترة الحمل.  

-الأطفال: يعد الثوم آمنًا عند تناوله عن طريق الفم ومناسب للأطفال لفترة قصيرة، ومع ذلك، قد يكون الثوم غير آمن عندما يؤخذ عن طريق الفم بجرعات كبيرة، تشير بعض المصادر إلى أن جرعات كبيرة من الثوم يمكن أن تكون خطيرة على الأطفال، سبب هذا التحذير غير معروف.

-اضطراب النزف: قد يزيد الثوم، وخاصة الثوم الطازج، من خطر النزيف.

-مرض السكري: الثوم يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم ولكن هذا يمكن أن يسبب الضرر إذا كان مريض السكر يتناول أدوية خافضة للسكر فى نفس الوقت.

-مشاكل في المعدة أو الهضم: يمكن أن يسبب الثوم تهيج القناة الهضمية، لذا استخدمه بحذر إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة أو الهضم.

-انخفاض ضغط الدم: يمكن للثوم خفض ضغط الدم، وقد يكون هذا خطيرا بالنسبة الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو يتناولون أدوية تخفض الضغط.

اضرار الثوم النئ 3
اضرار الثوم النئ 

اضرار الثوم النئ

اضرار الثوم

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