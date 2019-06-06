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لو بتحس إنك تعبان على طول.. 4 أسباب للإرهاق المستمر

الخميس، 06 يونيو 2019 08:30 م
لو بتحس إنك تعبان على طول.. 4 أسباب للإرهاق المستمر التعب المستمر
كتبت فاطمة خليل

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من الطبيعي أن تشعر بالتعب قليلاً بين الحين والآخر، ولكن إذا كنت تعانى من التعب والإرهاق المستمر لفترة طويلة من الزمن، فهناك أسباب عديدة للتعب والإرهاق المستمر نتعرف عليها فى السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor"، والتعب المستمر لفترة طويلة يؤثر عى الكثير من الأشخاص، حيث أنه يؤثر على شخص من كل 10 أشخاص.

التعب المستمر
التعب المستمر

 

4 أسباب للتعب المستمر
 

1- نقص الفيتامينات
 

إذا كنت متعبًا طوال الوقت، فيجب عليك أن تطلب من طبيبك إجراء فحص دم كامل والذي يتحقق من مستويات خلايا الدم الحمراء والبيضاء في الجسم، لأن نقص الفيتامينات قد تسبب شعورك بالتعب الشديد.

2- مشاكل فى الغدة الدرقية
 

يمكن أن تجعلك الغدة الدرقية الخاملة تشعر بالإرهاق، ويجب تقييم وظيفة الغدة الدرقية كجزء من فحص الدم الكامل، ولكن إذا لم يكن كذلك، فاطلب من طبيبك اختبار ذلك بالتحديد، كما يؤثر نقص اليود بشكل خاص على النساء الحوامل اللائي يلبين احتياجات أطفالهن المتزايدة وكذلك احتياجاتهن الخاصة، والفتيات في سن المراهقة، اللائي قد لا يستهلكن ما يكفي من منتجات الألبان.

التعب المستمر 1
التعب المستمر 

3- نقص الماغنيسيوم
 

الماغنيسيوم هو معدن أساسي يحافظ على وظائف الأعصاب والعضلات الصحية، فضلاً عن تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم، لكنه ضروري أيضًا لإنتاج الطاقة، وبدون المغنيسيوم، لا يمكن للجسم إنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات وهو أمر ضروري لإنتاج الطاقة.

والأعراض الرئيسية لنقص الماغنسيوم الشعور بالتعب وتشنجات العضلات والأوجاع وتململ الساقين ومشاكل النوم والأفكار السلبية، كما أن زيادة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ، مثل الأفوكادو والفواكه المجففة والمكسرات والبذور، يمكن أن يساعد فى تقليل شعورك بالتعب.

4- التعب بعد الإصابة بفيروس
 

إذا كنت لا تزال تشعر بالتعب بعد إصابتك بمرض، فقد يكون هذا الفيروس قائماً ويؤثر على وظيفة الميتوكوندريا، وهي مركبات صغيرة في خلايا الجسم تقوم بتحويل الطاقة في الطعام إلى طاقة يمكننا استخدامها.

 


اسباب التعب المستمر

اسباب التعب والارهاق

اسباب الارهاق

اسباب التعب

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