14 معلومة عن مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

كتب أحمد عبد الهادى

في إطار الخدمات التي يقدمها " اليوم السابع " للقراء ، نوضح المخالفات التي تعرض للحبس بقانون المرور الجديد الذى أقر 5شرائح ، قسمت على إثرها العديد من المخالفات ومنها الشريحة الخامسة التى تعد الرادعة للمخالفين لقواعد و آداب المرور ويتم من خلالها خصم 50 نقطة ثم يعاقب السائق المخالف بعد نفاذ النقاط بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف و لا تزيد عن 8 آلاف ومن هذه المخالفات .

1-السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق

2-القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر

3-الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون

4-ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة،

5-التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة

6-اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته

7-الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف

8-تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س

9-التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة

10-ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى

11-ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.

12-تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة

13-قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها

14-استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور