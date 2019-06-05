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14 معلومة عن مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:30 ص
14 معلومة عن مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد.. تعرف عليها مرور - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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في إطار الخدمات التي يقدمها  " اليوم السابع " للقراء ، نوضح المخالفات التي تعرض للحبس بقانون المرور الجديد الذى أقر 5شرائح ، قسمت على إثرها العديد من المخالفات ومنها الشريحة الخامسة التى تعد الرادعة للمخالفين لقواعد و آداب المرور ويتم من خلالها خصم 50 نقطة ثم يعاقب السائق المخالف بعد نفاذ النقاط بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف و لا تزيد عن 8 آلاف ومن هذه المخالفات .
 
 
 
1-السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق
 
2-القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر
 
3-الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون
 
4-ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة،
 
5-التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة
 
6-اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
 
7-الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف
 
8-تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س
 
9-التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة
 
10-ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى
 
11-ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
 
12-تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة
 
13-قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها
 
14-استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور
 
 
 

اخبار الحوادث

اخبار المرور

قانون المرور الجديد

الشريحة الخامسة

مخالفات مرورية

مخالفة شروط المرور

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