محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بالغردقة..ويوجه بتوزيع الهدايا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد مساء أمس، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر عددا من ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة الغردقة، حيث قام بتفقد ساحة مسجد الميناء الكبير للوقوف على آخر الاستعدادات بها.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة و ضبط الميكروفونات الخاصة بمصلي العيد وتوفير كافة سبل الراحة للمصلين.

وأصدر المحافظ تعليماته للوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومديرية الأوقاف على توفير الهدايا والحلوى والمسك لتوزيعها على الأطفال والمصلين فى صلاة العيد.

يذكر أن تم تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر المبارك وعددهم 17ساحة و93 مسجد صلاة لعيد الفطر على مستوى محافظة البحر الأحمر، منهم اثنان ساحة رئيسية ساحة مسجد الرحمن بالدهار وساحة مسجد الميناء الكبير بالسقالة بمدينة الغردقة.

رافق المحافظ أثناء التفقد اللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة و اللواء واصف رئيس حى جنوب الغردقة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.