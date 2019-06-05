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انتشال جثة أخرى من نهر الدانوب بعد غرق سفينة فى بودابست

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:40 ص
انتشال جثة أخرى من نهر الدانوب بعد غرق سفينة فى بودابست انتشال جثث - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت شرطة بودابست، إنه تم انتشال الجثة الثانية عشرة بعد انقلاب سفينة سياحية وغرقها فى نهر الدانوب قبل أسبوع مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 28 شخصا.

 

وأوضحت الشرطة إنه تم العثور على الرجل وهو من كوريا الجنوبية فى وقت متأخر أمس الثلاثاء.

 

وغرقت السفينة (ميرميد)، التى كانت تقل 33 سائحا كوريا جنوبيا ومجريين هما طاقم السفينة، يوم الأربعاء الماضى بعد اصطدامها بسفينة سياحية فى النهر.

 

ونجا سبعة كوريين وتم العثور على 12 جثة وما زال 16 آخرون مفقودين وبينهما فردا الطاقم.

 

وقال بيان للشرطة "عملية البحث تستمر في الجزء الجنوبي بأكمله من الدانوب". وأقامت فرق الإنقاذ الكورية الجنوبية والمجرية قواعد على النهر وفى جزيرة مارجريت المجاورة.


بودابست

الدانوب

انتشال جثث

جزيرة مارجريت

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