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التلفزيون السورى يتهم مسلحين أكرادا بـ"اختطاف" أحد مراسليه

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:00 ص
التلفزيون السورى يتهم مسلحين أكرادا بـ"اختطاف" أحد مراسليه الاكراد
وكالات

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اتهمت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية قوات "الأسايش" للأمن الداخلي في مناطق سيطرة الأكراد شمال غرب البلاد والتي يعتبرونها إدارة ذاتية لهم، بـ"اختطاف" أحد مراسليها في القامشلي ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقالت القناة الحكومية إن "مليشيات" تابعة لـ"الأسايش"، التي تعتبرها دمشق جزءا من قوات حزب العمال الكردستاني، "اختطفت" مراسل "الإخبارية" في محافظة الحسكة، محمد توفيق الصغير، "على خلفية قيامه بتصوير حرائق حقول القمح في القامشلي"، مشيرة إلى أنه "يعتقد على نطاق واسع" أن المسلحين الأكراد من الطرف ذاته يقفون وراء اختطافه.
 
وبينت القناة أن "مليشيات الأسايش اختطفت المراسل واقتادته إلى مكان مجهول أثناء سفره بين القامشلي والحسكة"، محملة تلك "العصابات" المسؤولية الكاملة عن سلامته.
 
وفي النسخة الأولى من الخبر قالت الإخبارية إن الصغير تم "اختطافه" من قبل قوات سوريا الديمقراطية، أكبر تحالف عسكري للأكراد في سوريا، وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية هيكله المسلح، فيما يعد حزب الاتحاد الديمقراطي واجهته السياسية.
 
وتعتبر "الأسايش"، التي سبق أن غيرت اسمها إلى قوى الأمن الداخلي، نوعا من الشرطة في المناطق التي أعلنها الأكراد إدارة ذاتية لهم، الأمر الذي ترفضه بشد السلطات في دمشق، بينما تتولى "قوات سوريا الديمقراطية" مهمات جيشها.

الاكراد

سوريا

القامشلي

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